Коронавирусная статистика в Удмуртии: 61 человек заразился, 48 выздоровели

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 3 773 случая заражения коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро пятницы, 11 сентября, выявили 61 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 24 жителей Ижевска, 16 жителей Сарапула, 7 жителей Воткинска, 4 жителей Киясовского района, 3 жителей Шарканского района», – говорится в сообщении.

Среди заболевших также по 2 жителя Завьяловского и Сарапульского районов, по одному представителю Селтинского, Камбарского и Сюмсинского районов.

Врачи выписали 48 выздоровевших пациентов. 595 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 165 – в состоянии средней степени тяжести, 38 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 3 773 случая заражения коронавирусом, 2 903 человека выздоровели, 72 заболевших скончались.