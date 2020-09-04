Аллею из 19 сосен высадили в Ижевске в память о Надежде Курченко

В 1970 году 19-летняя бортпроводница преградила террористам путь в кабину пилотов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске высадили 19 сосен в память о Надежде Курченко. Как сообщает пресс-служба администрации города, «Аллея Надежды» появилась на улице Кооперативной около спорткомплекса «Планета спорта». Акцию приурочили к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, и 50-летию со дня подвига 19-летней бортпроводницы.

«Террор в переводе с латинского языка означает «страх». Террористы нас много раз пытались напугать - в Москве, Волгограде, Беслане, Каспийске, Нальчике, Буйнакске и других городах. Но не напугали, - сказал заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. - Не напугали они и в 1970-м 19-летнюю девчонку, которая отдала свою жизнь, защищая пассажиров самолета и экипаж самолета. Террористы заставляют нас плакать, провожая наших погибших друзей, родных в последний путь. Нам нужно помнить каждого из тех, кто отдал свою жизнь. И мы помним. В Ижевске есть улица, названная в честь Надежды Курченко, в Школе юных летчиков открыт музей ее имени, проводятся памятные мероприятия».

Наша справка: Надежда Курченко родилась 29 декабря 1950 года в селе Новополтава Ключевского района Алтайского края. Окончила школу-интернат в селе Понино Глазовского района в Удмуртии. С декабря 1968 года работала бортпроводницей Сухумского авиационного отряда Аэрофлота.

15 октября 1970 года была убита террористами, пытаясь предотвратить угон самолета. В этот день самолет гражданского воздушного флота «Ан-24» совершал полет из Батуми в Сухуми. Двое вооруженных бандитов вынудили пилотов изменить маршрут и посадить судно на территории Турции. Это был первый захват самолета в СССР. Во время схватки с бандитами бортпроводница Надежда Курченко преградила террористам путь в кабину пилотов.