К концу сентября в поселке Новый Воткинского района появится тепло

В поселке идет реконструкция системы теплоснабжения.

Воткинск. Удмуртия. До конца сентября в поселке Новый Воткинского района должны дать тепло. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, в поселке продолжается реконструкция системы теплоснабжения. Здесь обновят 6 км коммунальных сетей, построят новую газовую котельную и ЦТП.

В настоящее время организована временная схема подачи теплоносителя – через старую, действующую котельную. «Главная задача, которую мы сейчас ставим перед подрядчиком - к 30 сентября запустить отопление и ГВС в объекты социальной сферы и 38 многоквартирных домов», - написал Ярослав Семенов.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии пояснили, что отопительный сезон в поселке Новый начнется на базе старой котельной. В октябре планируется смонтировать новую, на которую переключат сети. Процесс переключения займет полдня, что несущественно скажется на температуре теплоносителя.

«Фронт земляных работ огромен, что, безусловно, доставляет неудобство жителям поселка», - отметил председатель правительства. В связи с этим на участках будут проводиться ежедневные обходы - специалисты технадзора со стороны исполнителя и администрации района будут проверять ограждения, соблюдение требований безопасности.

Напомним, что износ сетей в поселке Новый составлял почти 100%. В конце 2019 года было подписано концессионное соглашение, которое позволило привлечь средства на обновление инфраструктуры из фонда реформирования ЖКХ.