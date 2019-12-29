Министр строительства Удмуртии сообщил о подписании концессии по теплу в посёлке Новый

Соглашение позволит привлечь 158 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Концессионное соглашение по теплоснабжению в посёлке Новый Воткинского района Удмуртии подписано. Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

«Госсоветом УР принято решение о поддержке подписанного на днях концессионного соглашения по теплоснабжению в посёлке Новый Воткинского района. Это позволит привлечь 158 миллионов рублей фонда реформирования ЖКХ и уже в ближайшее время начать масштабное изменение всей системы теплоснабжения в посёлке», - сообщил Сурнин.

Населённому пункту окажут дополнительную социальную поддержку по оплате коммунальных услуг. Благодаря этому не придётся сильно повышать тариф для населения.