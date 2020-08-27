В Удмуртии с начала года поступило 207 жалоб от граждан на коллекторов

64 случая признаны обоснованными.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 7 месяцев 2020 года от граждан поступило 207 жалоб на работу коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртской Республике.

165 обращений рассмотрены по существу, остальные направили в территориальные органы ФССП России.

В 36 случаях люди жаловались на частые телефонные звонки, в 32 — на психологическое давление и унижение человеческого достоинства. 32 обращения касались передачи персональных данных третьим лицам без согласия должника, 34 — звонков людям, не имеющим задолженность, но чьи телефоны указаны в контактах заёмщика. Также поступило 38 жалоб на иные нарушения.

64 обращения признанали обоснованными: 15 — в отношении агентств, включённых в госреестр, 49 — не включённых.

В 2020 году Управлением проведено три внеплановых проверок документов. Возбуждено 51 административное дело.

Отмечается, что на сегодняшний день в Удмуртии официально работает 12 коллекторских агентств.