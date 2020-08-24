Итоги дня: новый памятник в Ижевске, смертельное ДТП на трассе и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 24 августа, в Удмуртии выявили еще 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выписали 4 выздоровевших пациентов. В настоящее время 27 пациентов в тяжелом состоянии.

Требуется ремонт:

Ижевчане сфотографировали разрушение перекрытия в подземном переходе у монтажного техникума. Горожане опасаются, что капитального ремонта подземка может и не дождаться.

Новый памятник:

Памятник композитору и уроженцу Воткинска Петру Чайковскому установили у железнодорожного вокзала в Ижевске. Фигура развернута так, что он кажется идущим навстречу выходящим из зданий вокзалов.

Смертельная авария:

Мужчина и 9-летний ребенок погибли в ночном ДТП на трассе в Удмуртии. Еще три человека оказались в больнице. Авария произошла на трассе «Елабуга – Пермь» в Можгинском районе.

О погоде:

Летняя погода сохранится в Удмуртии до конца недели. К выходным дневные температуры воздуха будут достигать +23, +28 градусов по Цельсию. Местами пройдут дожди, в отдельные дни возможны грозы.