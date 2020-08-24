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Разрушения подземного перехода в Ижевске, отключение света по всей Сирии и вступившие в силу поправки в ОСАГО: что произошло минувшей ночью

08:03, 24 августа, 2020
Юрий Абашев
Разрушения подземного перехода в Ижевске, отключение света по всей Сирии и вступившие в силу поправки в ОСАГО: что произошло минувшей ночью
08:03, 24 августа, 2020
Юрий Абашев
36
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#благоустройство\n#Ижевск\n#авиация\n#Сирия\n#Удмуртия\n#электричество\n#ОСАГО\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, друзья. Начинаем понедельник с интересных новостей.

Без света

Из-за взрыва газопровода в Дамаске вся Сирия осталась без электричества. Об этом пишет «Интерфакс».

Взрыв прогремел в сельской местности, между районами Аль-Дамир и Адрой. Основная версия — теракт. Подробности происшествия устанавливаются.

Авиасообщение

Российские власти уже на этой неделе могут восстановить авиасообщение с семью странами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах.

Собеседники издания рассказали, что в список попали Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). Однако ЕС по-прежнему не открыл границы для россиян.

«Решение о восстановлении авиасообщения может быть принято на заседании оперативного штаба, которое пройдёт 25 августа», — сообщают источники «Известий».

Поправки в ОСАГО

В России вступил в силу загон об индивидуальных тарифах ОСАГО. Об этом сообщает «Газета.ru».

По новым поправкам страховые компании при выборе тарифа для водителя могут учитывать индивидуальные личностные факторы, среди которых будут как нарушения правил эксплуатации авто, так и пьяное вождение.

Однако фиксированный перечень факторов не определён, что даёт страховщикам возможность брать за основу свою статистику. Свои параметры компании обязаны будут разместить на официальном сайте.

Центробанк России составил список из своих факторов, которые запрещено учитывать, среди них дискриминация по языковому или расовому признаку.

Разрушающаяся подземка

Ижевчане сфотографировали разрушение перекрытия в подземном переходе у монтажного техникума. Снимки опубликованы в группе «Благоустройство Ижевска» горожанином Максимом Решетниковым.

«Разваливается перекрытие в подземке у Монтажного техникума. Прошу хоть временно что-то сделать, а то к моменту капремонту подземки могут быть необратимые последствия», — написал Решетников.

На снимке видны отваливающиеся куски штукатурки от потолочного перекрытия, оголяя металлический каркас.

Напомним, что этот подземный переход обещают отремонтировать в 2021 году.

 
08:03, 24 августа, 2020
Юрий Абашев
36
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#авиация\n#Сирия\n#Удмуртия\n#электричество\n#ОСАГО\n#коронавирус

 

 

 


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