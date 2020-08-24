Еще 23 жителя Удмуртии заразились коронавирусом

За минувшие сутки выписали 4 выздоровевших пациентов.

Ижевск. Удмуртия. Еще 23 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, по два случая зарегистрировано в Сарапуле, Завьяловском и Киясовском районах», – отмечается в сообщении.

Также среди заболевших – по одному жителю Игринского, Камбарского, Малопургинского и Балезинского районов.

За минувшие сутки выписали 4 выздоровевших пациентов. В настоящее время 349 заразившихся находятся в удовлетворительном состоянии, 133 – в состоянии средней степени тяжести, 27 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике выявили уже 3 013 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 2 448 человек выздоровели, 56 пациентов скончались.