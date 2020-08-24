Мужчина и ребенок погибли в ночном ДТП на трассе в Удмуртии

Три человека попали в больницу.

Можга. Удмуртия. Мужчина и 9-летний ребенок погибли в ночном ДТП на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 23 августа около 00:45 на трассе «Елабуга – Пермь» в Можгинском районе. 41-летний мужчина за рулем «Рено Логан» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Транспортер». В результате водитель «Логана» и его маленький пассажир погибли, 28-летний водитель второго авто и двое его пассажиров – 30-летняя женщина и 10-летняя девочка – попали в больницу.