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Летняя погода сохранится в Удмуртии до конца недели

15:20, 24 августа, 2020
Ксения Чернова
Летняя погода сохранится в Удмуртии до конца недели
15:20, 24 августа, 2020
Ксения Чернова
223
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето
Фото: twenty20.com
223
0

Местами пройдут дожди, возможны грозы.

Ижевск. Удмуртия. Летняя погода сохранится в Удмуртии до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Температурный фон будет отмечен выше климатических норм на 3-5 градусов», – отмечают синоптики.

По ночам столбики термометров будут опускаться до +10, +15 градусов по Цельсию, в первой половине недели днем ожидается до +20, +25 градусов, к концу рабочей недели будет уже до +23, +28 градусов.

Местами пройдут дожди, в отдельные дни возможны грозы.

15:20, 24 августа, 2020
Ксения Чернова
223
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето

 

 

 


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