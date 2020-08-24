Местами пройдут дожди, возможны грозы.

Ижевск. Удмуртия. Летняя погода сохранится в Удмуртии до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Температурный фон будет отмечен выше климатических норм на 3-5 градусов», – отмечают синоптики.

По ночам столбики термометров будут опускаться до +10, +15 градусов по Цельсию, в первой половине недели днем ожидается до +20, +25 градусов, к концу рабочей недели будет уже до +23, +28 градусов.

Местами пройдут дожди, в отдельные дни возможны грозы.