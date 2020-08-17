Итоги дня: Удмуртия 2030 году в видении Бречалова, решение ЕСПЧ в пользу ижевчанки и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей понедельника, 17 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, по данным на утро понедельника, 17 августа, выявили еще 27 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Врачи выписали еще 4 выздоровевших. 353 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 112 – в состоянии средней степени тяжести, 12 – в тяжелом состоянии.

Взгляд в будущее:

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, какой он видит республику через 10 лет. Он выразил уверенность, что она может стать «прорывным регионом», улучшенным Сингапуром, скорректированном на историю ошибок.

Существенный рост:

За время пандемии в Удмуртии в 4 раза выросло число безработных. В поисках работы находятся 29 373 человека, в то время как в апреле количество зарегистрированных безработных составляло 7 303 человека.

Решение ЕСПЧ:

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить жительнице Ижевска более 2 тыс. евро. Женщина обратилась за защитой своих прав после того, как не смогла добиться проведения ремонта в доме.

О погоде:

До конца рабочей недели в Удмуртии сохранится прохладная, ветреная погода. Холоднее всего будет в ночь на среду, 19 августа. В выходные температурный фон начнет повышаться.