Количество ищущих работу в два раза превышает количество имеющихся вакансий.

Ижевск. Удмуртия. За время пандемии в Удмуртии в 4 раза выросло число безработных. Об этом в ходе аппаратного совещания региональных органов власти рассказала министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.

По её словам, на 14 августа число безработных составило 3,86% от числа трудоспособных жителей – 29 373 человека. Для сравнения: в апреле количество зарегистрированных безработных составляло 7 303 человека.

При этом число ищущих работу в два раза превышает количество имеющихся вакансий.

«Еще 477 организаций планируют высвобождение либо сокращение 3 953 работников», – отметила министр.

Кроме того, более 22 тысяч сотрудников различных организаций в республике работает в режиме неполной занятости.