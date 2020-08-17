Александр Бречалов: я хочу, чтобы Удмуртия прошла путь Сингапура

Глава Удмуртии рассказал, какой он видит республику через 10 лет.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, какой он видит республику через 10 лет. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой стратегии развития Удмуртской Республики до 2030 года.

«Если вы в поисковике забьёте сочетание слов «прорывные страны» или «прорывные регионы», вы Удмуртию там не найдёте. Если говорить о странах – вы найдёте Малайзию и Сингапур, если говорить о регионах России, то это будут Ленобласть и Татарстан», - заявил глава республики – «А я хочу, чтобы в 2030 так ориентировались на Удмуртию и сверяли часы по ней. Если ещё более ёмко, я хочу, чтобы Удмуртия прошла путь Сингапура».

Александр Бречалов выразил уверенность, что эта цель - достижима. По его мнению, у республики гораздо более интересные и сильные исходные параметры, чем были у этих стран в начале их пути. В видении главы региона Удмуртия 2030 года – это улучшенный Сингапур, скорректированный на историю ошибок.

«Это экономика, это непринятие коррупции, это верховенство профессионализма, а не родственных и прочих отношений, и так далее. Как следствие, это самый предпринимательский регион в стране. И это абсолютно реально. Очень хочется, чтобы было так», - закончил Александр Бречалов.