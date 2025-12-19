Ижевск. Удмуртия. Уровень безработицы в Удмуртии оказался ниже, чем в среднем по России. Показатели в стране озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии по итогам года.

По словам главы государства, в стране удаётся сохранять хорошие темпы повышения заработной платы. Уровень безработицы в России в этом году составил 2,2%.

В Удмуртии, по данным на 19 декабря 2025 года, уровень безработицы составил 0,30%.