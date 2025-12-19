Закрыть
Уровень безработицы в Удмуртии оказался ниже, чем в среднем по России

15:05, 19 декабря, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#безработица
Источник фото: ИИ
На 19 декабря он составляет 0,3%.

Ижевск. Удмуртия. Уровень безработицы в Удмуртии оказался ниже, чем в среднем по России. Показатели в стране озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии по итогам года.

По словам главы государства, в стране удаётся сохранять хорошие темпы повышения заработной платы. Уровень безработицы в России в этом году составил 2,2%.

В Удмуртии, по данным на 19 декабря 2025 года, уровень безработицы составил 0,30%.

