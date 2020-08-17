В Удмуртии выявили еще 27 заразившихся коронавирусом

Врачи выписали еще 4 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили еще 27 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 5 жителей Завьяловского района, по 4 случая зарегистрировано в Ижевске и Малопургинском районе, по два случая – в Воткинске, Сарапуле, Можге, Граховском, Увинском районах, по одному случаю – в Алнашском, Можгинском, Шарканском, Сарапульском районах», – говорится в сообщении.

Врачи выписали еще 4 выздоровевших. 353 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 112 – в состоянии средней степени тяжести, 12 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Удмуртии выявили уже 2 819 случаев заражения, 2 286 выздоровели, 56 скончались.