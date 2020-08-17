В выходные в Удмуртии начнется потепление

До конца рабочей недели сохранится прохладная, ветреная погода.

Ижевск. Удмуртия. До конца рабочей недели в Удмуртии сохранится прохладная, ветреная погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Температурный фон продолжит соответствовать климатическим нормам начала и середины сентября», – рассказали синоптики.

Холоднее всего будет в ночь на среду, 19 августа, столбики термометров опустятся до +3, +8 градусов по Цельсию. В будни днем будет не теплее +12, +18 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон начнет повышаться.