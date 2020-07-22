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Итоги дня: судьба «зебры» у магазина «Подарки» в Ижевске, заседание по делу Соловьева и приговор морякам в Греции

18:00, 22 июля, 2020
Анна Торхова
Итоги дня: судьба «зебры» у магазина «Подарки» в Ижевске, заседание по делу Соловьева и приговор морякам в Греции
18:00, 22 июля, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#Греция\n#пешеходный переход\n#дорога\n#приговор\n#коронавирус
Фото: ИА «Сусанин»
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Обзор самых важных событий дня.

Ижевск. Удмуртия. По данным на среду, 22 июля, в Удмуртии коронавирусом заразился еще 31 человек. За сутки выздоровели 47 пациентов. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 173 случаев коронавируса.

Бывший глава:

Прения сторон начались в Завьяловском районном суде по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. 22 июля с речью выступил гособвинитель.

Приговор:

Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам заключения в Греции. Их обвинили в торговле людьми, перевозке нелегалов и незаконном пересечении границы. Мужчины утверждают, что их вынудили совершить преступление.

Безопасность:

Пешеходный переход вблизи перекрестка улиц Максима Горького и Кирова в Ижевске появится до 1 сентября. В 2019 году на участке рядом с остановками «зебру» ликвидировали из-за повышенной концентрации ДТП.

В лесополосе:

Ижевчанин изнасиловал 22-летнюю девушку в лесополосе на улице 10 лет Октября. Мужчину задержали, девушка подозреваемого опознала.

18:00, 22 июля, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#Греция\n#пешеходный переход\n#дорога\n#приговор\n#коронавирус

 

 

 


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