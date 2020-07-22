В Удмуртии коронавирусом заразился еще 31 житель

За сутки выздоровели 47 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии новой коронавирусной инфекцией заразился еще 31 житель. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

«Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Якшур-Бодьинском, Увинском, Алнашском, Малопургинском районах и в Можге», – говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 47 человек. Общее число вылечившихся выросло до 1 539 человек.

Всего по данным на утро среды, 22 июля, в Удмуртии зарегистрировали 2 173 случая заражения коронавирусом. 42 пациента скончались.