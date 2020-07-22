Ранее мужчина уже был судим за грабеж.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска изнасиловал 22-летнюю девушку в лесополосе на улице 10 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В ночь на 15 июля подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заметил идущую по тротуару вдоль леса девушку. Мужчина напал на нее, сжал руками горло и затащил в лесополосу, где, угрожая убийством, изнасиловал.

Личность подозреваемого установили в кратчайший срок. 21 июля его задержали, потерпевшая мужчину опознала. Отмечается, что ранее он уже был судим за грабеж.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 УК России («Изнасилование с угрозой убийством») и пункту «б» части 2 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера с угрозой убийством»).

Следователь готовит ходатайство об избрании в отношении 38-летнего ижевчанина меры пресечения в виде заключения под стражу.