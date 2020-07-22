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Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам заключения в Греции за торговлю людьми

12:15, 22 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам заключения в Греции за торговлю людьми
12:15, 22 июля, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Греция\n#заключенные\n#суд
Фото: pixabay.com
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Правозащитник рассказал, что российский консул не явился на судебное заседание, а адвокат почти не общался с обвиняемыми.

Ижевск. Удмуртия. Моряков из Ижевска приговорили к 253 годам заключения в Греции за торговлю людьми. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.

В издании отметили, что Константина Семенова и Ивана Возниковцева обвинили в перевозке нелегалов, торговле людьми и незаконном пересечении границы страны. Суд назначил морякам от 7 до 12 лет тюрьмы за каждого мигранта. Помимо этого, в общий срок включили наказания и за другие преступления.

При этом моряки свою вину отрицают, ссылаясь на то, что их вынудили совершить преступление. По их словам, они приехали в Турцию на заработки, им пообещали платить по 2 тыс. евро в месяц за перевозку туристов на круизной яхте.

«После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. В назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и нелегалы поднялись на борт», — рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По версии обвиняемых, они специально двигались вдоль берега на яхте медленно, чтобы привлечь внимание сотрудников береговой охраны. Те заметили подозрительное судно, подошли к яхте, задержали россиян, после чего их обвинили в перевозке нелегалов.

При этом, отметил правозащитник, суд Греции не обратил внимание на доводы моряков, а адвокат почти не общался с ними. Более того, российский консул не явился на судебное заседание, игнорируя просьбы родственников обвиняемых.

В настоящий момент родственники Константина Семенова и Ивана Возниковцева собирают средства на оплату адвокатов и другие нужды моряков. Иван Мельников добавил, что у Семенова малолетний ребенок и престарелая мать, у Возниковцева — тяжело болеет мать.

Информационное агентство «Сусанин» отправило в соответствующие ведомства запросы о дальнейшей судьбе ижевчан.

Напомним, что моряков задержали в ноябре 2019 года. 

12:15, 22 июля, 2020
Анастасия Шевченко
270
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Греция\n#заключенные\n#суд

 

 

 


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