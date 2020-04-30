Музыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска включат после отмены самоизоляции

Фонтан хорошо пережил зиму.

Ижевск. Удмуртия. Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска успешно пережил зиму и готов к работе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пробный запуск фонтана после его реконсервации провели 29 апреля. Он полностью исправен. Включат его после того, как установится стабильно тёплая погода и снимут режим самоизоляции.

Напомним, что фонтан открыли под лазерное шоу и звуки произведений Чайковского 19 сентября 2019 года, в День оружейника. Через несколько дней его законсервировали на зиму.