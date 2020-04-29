Итоги дня: скончавшиеся пациенты с коронавирусом в Удмуртии, гидравлические испытания в Ижевске и гибель медведицы Авроры

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 29 апреля, в Удмуртии выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 228 человек.

Кроме того, в республике скончались две женщины с подтвержденным коронавирусом.

Трагедия в зоопарке:

Грустная новость из зоопарка Удмуртии, там погибла белая медведица Аврора. У нее произошел конфликт с самцом Балу, к которому её привезли для создания семьи. Сотрудники сделали все возможное, но отогнать медведя от Авроры не смогли.

Замена знака:

На дорогах, ведущих в Ижевск в обход контрольно-пропускных пунктов, заменят знаки, запрещающие въезд, на знаки «Движение запрещено». Такое решение было принято по многочисленным просьбам жителям пригородных поселков.

Сезон начался:

Между майскими праздниками в Ижевске начнутся гидравлические испытания. В этом году ее разделили на 29 этапов. Первый из них стартует 6 мая. Проверка магистральных теплосетей продлится до 15 августа.

Возобновление рейсов:

1 мая в Ижевске дачные автобусные маршруты возобновят работу после зимнего периода. При этом в расписании некоторых из них произошли изменения. С временным расписанием на период с 1 по 5 мая можно ознакомиться на сайте ИПОПАТа.