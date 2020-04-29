Число заболевших выросло до 228 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Всего по состоянию на среду, 29 апреля, в регионе зарегистрировали 228 подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 28 человек выздоровели, 8 пациентов скончались.