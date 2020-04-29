Гидравлические испытания в Ижевске стартуют 6 мая

Первый этап пройдет без отключения жителей от горячего водоснабжения.

Ижевск. Удмуртия. Между майскими праздниками в Ижевске начнутся гидравлические испытания. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, проверка магистральных теплосетей в городе пройдет с 6 мая по 15 августа. В этом году ее разделили на 29 этапов.

Первый стартует с 6 мая без отключений абонентов – на резервном участке теплотрассы по улице Удмуртской (на отрезке от переулка Северного до улицы Кирова). Опрессовки тепломагистралей с отключением горячей воды начнутся с 12 мая, в рамках второго этапа.