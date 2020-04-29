«Кирпичи» на обходных въездах в Ижевск заменят на знаки «Движение запрещено»

Такое решение было принято по многочисленным просьбам жителям пригородных поселков.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах, ведущих в Ижевск в обход контрольно-пропускных пунктов, заменят знаки, запрещающие въезд, на знаки «Движение запрещено». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Такое решение было принято по многочисленным просьбам жителям пригородных поселков.

Если знаки «Въезд запрещен» (в народе – «кирпич») разрешают движение только для маршрутного транспорта, то знаки «Движение запрещено» позволяют проехать почтовым авто, машинам, которые обслуживают предприятия, находящиеся в зоне за знаком, а также машинам, перевозящим инвалидов, если на транспорте есть специальный знак. Также перемещаться без проблем смогут те, кто живет или работает в Ижевске.

Напоминаем, что в Ижевске действует режим самоизоляции. Жителям можно передвигаться только в строго определенных случаях. На 6 основных выездах из города продолжают действовать контрольно-пропускные пункты.