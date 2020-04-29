Директор зоопарка Удмуртии: белые медведи Балу и Аврора прекрасно ладили

Сейчас все медведи гуляют поодиночке, а специалисты анализируют произошедшую трагедию.

Ижевск. Удмуртия. Директор зоопарка Удмуртии Светлана Малышева рассказала о произошедшей в учреждении трагедии. Напомним, в ходе конфликта белый медведь Балу убил свою подругу Аврору, которую привезли к нему из красноярского парка «Роев ручей».

Впервые звери встретились 14 апреля. После соединения они прекрасно ладили друг с другом, вместе играли и купались.

«Когда мы их соединили, было все в порядке. В день трагедии медведи были абсолютно сытые, выспавшиеся, вышли на прогулку каждый из своего вольера, но через несколько минут случился конфликт», – рассказала Светлана Малышева.

По её словам, сотрудники зоопарка сделали все возможное, чтобы спасти Аврору, но отогнать Балу водой не удалось, не помогли и выстрелы с успокоительным. Медведица погибла.

«Такие ситуации в мире животных имеют место быть. Причины конфликта двух совершенно мирно сосуществующих белых медведей Авроры и Балу остается загадкой. Прежде чем соединить животных, идет большая подготовительная работа, и мы понимаем все свои риски. Мы анализируем всю ситуацию, нам очень тяжело, мы все скорбим. Каждое животное, неважно, приезжее оно или родилось в зоопарке, это наш ребенок», – поделилась директор учреждения.

Сейчас специалисты анализируют произошедшее, отсматривают видео и решают вопрос, как будут содержать белых медведей в будущем. Напомним, в зоопарке Удмуртии их трое – Балу, Думка и Пурга. Сейчас все они гуляют поодиночке.

Светлана Малышева рассказала, что Балу чувствует себя удовлетворительно и не проявляет никакой агрессии к киперам, которые за ним ухаживают.

Напомним, белого медвежонка Балу нашли на Новой Земле военные, впервые его показали публике в сентябре 2014 года.

У медведицы Авроры была похожая судьба. Её с сестричкой Викторией нашли полярники на Таймыре.



