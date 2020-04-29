В среду число заболевших в регионе выросло до 228 человек.
Ижевск. Удмуртия. Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии в среду, 29 апреля. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Обе страдали от хронических заболеваний. У пациентки 57 лет была хроническая сердечная недостаточность, вторая пациентка - 73 года, скончалась от нарастающей почечной недостаточности», – отметил руководитель региона.
Напомним, в среду число заболевших в регионе выросло до 228 человек, 28 из них выздоровели, 8 скончались.
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