  • $ 63.77 ↑
  • € 69.09 ↑

Итоги дня: сельская ипотека в Удмуртии, история ижевских мотоциклов и дело врача-инфекциониста

18:00, 19 февраля, 2020
Анна Торхова
Итоги дня: сельская ипотека в Удмуртии, история ижевских мотоциклов и дело врача-инфекциониста
18:00, 19 февраля, 2020
Анна Торхова
138
0
#Ижевск\n#ипотека\n#музей\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#врач\n#суд\n#собака
Фото: arzik2
138
0

Обзор интересных новостей среды.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги дня и рассказывают своим читателям о самых важных новостях среды.

А дома лучше:

Весной в Удмуртии начнут выдавать сельскую ипотеку под 3% годовых. От жителей поступило уже около 600 заявок.

Взяла след:

В Сарапуле служебная собака помогла полицейским найти пропавшего мужчину. На поиски ей понадобилось два часа.

Наша история:

Учитель из Ижевска написал книгу об истории мотоциклов, созданных в Удмуртии. В издании собраны не только серийные, но и экспериментальные машины.

Без алкоголя:

21 февраля на дорогах Ижевска пройдут массовые проверки водителей на трезвость. С начала года полицейские выявили уже около 200 автомобилистов, севших за руль пьяными. 

Суд:

Врача-инфекциониста ГКБ №6 Ижевска освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. Женщина не смогла диагностировать у ребенка заболевание, из-за чего пациент умер.

18:00, 19 февраля, 2020
Анна Торхова
138
0
#Ижевск\n#ипотека\n#музей\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#врач\n#суд\n#собака

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска выиграл в лотерею более 9 млн рублей

15:55, 12 февраля, 2020
4186

Мужчина и ребенок погибли при столкновении легковушки и фуры в Удмуртии

4025
11:45, 14 февраля, 2020

На Первом канале узнали, что Удмуртия – родина пельменей

3863
09:00, 14 февраля, 2020

Бывший замначальника кладбищ Ижевска предстал перед судом

2947
11:50, 12 февраля, 2020

Круглосуточный пост для охраны города от транзитных фур может появиться в Сарапуле

2795
12:55, 14 февраля, 2020

Россиянам могут дать скидки на оплату услуг ЖКХ

12:09, 13 февраля, 2020
1457

Следственные органы проверяют видео с обездвиженным пациентом, ползком покидающим больницу

1391
13:39, 14 февраля, 2020

Петербурженку с симптомами коронавируса оштрафуют за побег из-под карантина

1369
17:48, 12 февраля, 2020

ГИБДД будет изымать поддельные документы о техосмотре

1330
13:10, 12 февраля, 2020

Российские власти задумались о снижении страховых взносов с работодателей

1188
16:16, 12 февраля, 2020

Музыкант Тилль Линдеманн назвал свой новый проект русским матерным словом

10:50, 16 февраля, 2020
6299

Ученые предположили, что коронавирус может существовать вне организма 9 дней

4879
11:23, 14 февраля, 2020

Количество заразившихся и умерших от коронавируса резко подскочило в Китае

1271
10:16, 13 февраля, 2020

Внук Назарбаева обратился к властям Великобритании с просьбой о политическом убежище

1260
10:56, 13 февраля, 2020

Эрдоган потребовал от Сирии вывести войска из зоны деэскалации в Идлибе

1186
14:25, 12 февраля, 2020

Лонгриды

Создавая уровень жизни. На что ориентироваться при покупке квартиры

15:57, 13 февраля, 2020

Проездной за макулатуру

09:59, 04 февраля, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019