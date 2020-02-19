Итоги дня: сельская ипотека в Удмуртии, история ижевских мотоциклов и дело врача-инфекциониста

Обзор интересных новостей среды.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подводят итоги дня и рассказывают своим читателям о самых важных новостях среды.

А дома лучше:

Весной в Удмуртии начнут выдавать сельскую ипотеку под 3% годовых. От жителей поступило уже около 600 заявок.

Взяла след:

В Сарапуле служебная собака помогла полицейским найти пропавшего мужчину. На поиски ей понадобилось два часа.

Наша история:

Учитель из Ижевска написал книгу об истории мотоциклов, созданных в Удмуртии. В издании собраны не только серийные, но и экспериментальные машины.

Без алкоголя:

21 февраля на дорогах Ижевска пройдут массовые проверки водителей на трезвость. С начала года полицейские выявили уже около 200 автомобилистов, севших за руль пьяными.

Суд:

Врача-инфекциониста ГКБ №6 Ижевска освободили от ответственности в связи с истечением срока давности. Женщина не смогла диагностировать у ребенка заболевание, из-за чего пациент умер.