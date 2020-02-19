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Школьный учитель написал книгу по истории ижевских мотоциклов

15:10, 19 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Школьный учитель написал книгу по истории ижевских мотоциклов
15:10, 19 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
82
0
#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#благотворительность\n#история Ижевска
Фото: Сергей Воробьев
82
0

Для издания тиража автор объявил о сборе средств через краудфандинг.

Ижевск. Удмуртия. Школьный учитель из Ижевска Сергей Воробьев написал книгу по истории мотоциклов, созданных в столице Удмуртии. Издание охватывает период от первых аппаратов Петра Можарова до разработок начала XXI века.

«Впервые в одной книге собраны данные по истории всех дорожных машин, построенных за много лет в Ижевске, не только серийных, но и экспериментальных», — сообщил автор на своей странице «ВКонтакте».

Ему удалось выпустить единственный экземпляр совей книги в твёрдом переплёте. Внутри есть ранее не публиковавшиеся фотографии, собранные из коллекций музеев, архивов и частных коллекций. Также книга украшена оригинальными иллюстрациями разных авторов.

При написании материалов автор провёл встречи с теми, кто причастен к истории мотоциклов марки «Иж», — инженерами, дизайнерами, испытателями, гонщиками. На страницах книги отражены их мнения, касающиеся интересных и спорных вопросов в создании моделей и их пути к серийному производству. Для полноценного издания тиража автору необходима финансовая помощь.

«Для того, чтобы книга появилась на полках книжных магазинов, нам нужна ваша помощь, фанаты марки «Иж». Мы знаем, что многие из вас до сих пор хранят теплые воспоминания о своих "Планетах" и "Юпитерах", о ярких днях своей юности. С вашей помощью книга по истории ижевских мотоциклов появится на свет», — обратился к читателям Сергей Воробьев.

Желающие поддержать начинание могут сделать это, пройдя по ссылке на краудфандинговую площадку Boomstarter.

1/4
15:10, 19 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
82
0
#Ижевск\n#история\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#благотворительность\n#история Ижевска

 

 

 


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