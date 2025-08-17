Камбарка. Удмуртия. Музей истории и культуры Камбарского района получил новое оборудование, сообщили в пресс-службе главы и правительства.

Музей обзавёлся цифровой системой инвентаризации экспонатов, сканирующим устройством для перевода архивных материалов в электронный формат, датчиками мониторинга микроклимата и мобильными хранилищами для фондов.

Выставочное пространство дополнилось витриной для выставок и сувениров. Особое внимание уделено зоологической экспозиции – редкие образцы фауны теперь размещены в защищённых прозрачных конструкциях. Для удобства гостей в обновлённых залах разместили мультимедийные терминалы с расширенными сведениями о коллекциях.