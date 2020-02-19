Автолюбителей Ижевска 21 февраля проверят на трезвость

С начала года сотрудники полиции выявили более 200 водителей, севших за руль пьяными.

Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске в пятницу, 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

Отметим, с начала года сотрудники выявили более 200 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

За 2019 год по этой причине из процесса дорожного движения исключили почти 2900 автолюбителей. Из них свыше 200 не имели права управления. Также 10 владельцев авто привлекли к административной ответственности за передачу права управления пьяным водителям.

В Госавтоинспекции просят сообщать жителей о водителях, которые управляют машиной в нетрезвом виде. Звонить можно в дежурную часть по телефонам: 415-700, 415-701, либо в полицию по телефону 02 или 102 – с мобильных.