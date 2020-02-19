Собака помогла найти пропавшего жителя Сарапула, страдающего дезориентацией

Квин Дансинг Майер взяла след по запаху стельки ботинка.

Сарапул. Удмуртия. Кинолог-инструктор с помощью патрульно-розыскной собаки помогли полицейским найти потерявшегося жителя Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Удмуртской Республике.

Известно, что 61-летний мужчина страдает дезориентацией. Используя стельки ботинок разыскиваемого, собака по кличке Квин Дансинг Майер вышла на след пропавшего. Она прошла 1500 м и вывела полицейских в один из дворов школы. Квин проследовала к прохожему и стала лаять, давая понять, что человек найден. Поисковая операция длилась два часа.

Прохожий оказался именно тем, кого искала полиция.