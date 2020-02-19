Врач-инфекционист ГКБ №6 Ижевска избежала ответственности после смерти ребенка

Медик не смогла вовремя диагностировать у пациента заболевание.

Ижевск. Удмуртия. Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению врача-инфекциониста ГКБ №6 Ижевска. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

6 января 2018 года женщина оказывала медицинскую помощь ребенку. По версии следствия, медик не применила в полном объеме свои знания и навыки, не использовала диагностическое оборудование, не провела динамику развития заболевания и не госпитализировала маленького пациента, рекомендовав родителям лечить ребенка на дому.

По этим причинам, врач не смогла своевременно диагностировать у больного правостороннюю бактериальную фибринозно-гнойную пневмонию. У ребенка начались осложнения, ухудшилось состояние, и на следующий день пациент умер в городской поликлинике №5.

Эксперты установили причинно-следственную связь между ненадлежащим исполнением обязанностей и наступлением смерти ребенка.

Поскольку со дня совершения преступления прошло более двух лет, подсудимую освободили от уголовной ответственности за давностью.

Вопрос о законности постановления суда решат после его получения гособвинителем.

Напомним, ранее Глазовский суд начал пересматривать дело врача скорой помощи, пациент которого умер от сердечной недостаточности.