Выдачу сельской ипотеки в Удмуртии могут начать в марте-апреле 2020 года

Кредиты будут выдаваться под 3% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Около 600 заявок на получение сельской ипотеки поступило из Удмуртии. Выдача начнётся в марте или апреле 2020 года. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск».

«Напомню, что кредит будет выдаваться под 3% годовых. Общая сумма этих 600 заявок уже более 1 млрд рублей. Пока собираются документы, разрабатывается методика и, я надеюсь, что с марта-апреля начнутся выдачи», - сказал Бречалов.

Глава Удмуртии отметил, что банк не будет кредитовать самострои. Одним из обязательных условий для получения кредита является договор с подрядной организацией.

Напомним, что принимать заявки на выдачу льготной сельской ипотеки начали с 1 января 2020 года. Первоначальный взнос составляет 10% и более, максимальная сумма кредита – 3 млн рублей на 25 лет. Заёмщик должен быть не старше 75 лет, также есть право привлечь созаёмщиков.

Потратить полученный кредит можно на приобретение дома с землёй на сельской территории, покупку участка для строительства по договору подряда, а также на завершение возведения частного жилья.