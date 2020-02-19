Капитальный ремонт участка трассы М-7 от Ижевска до Перми закончат до 2021 года

Дорогу до Ижевска планируется расширить.

Ижевск. Удмуртия. Работы по капитальному ремонту участка Ижевск-Пермь трассы М-7 продлятся до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

«Мы разрабатываем проект капитального ремонта участков федеральной трассы М-7 «Волга». В планах — расширение основного направления дороги до Ижевска с двух до четырёх полос. На отрезке трассы Ижевск – Пермь также капитально отремонтируем 15 километров за 2020-2021 годы», - говорится в сообщении.

В планах установить освещение на трёх участках трассы.

В Росавтодоре отметили, что на сегодняшний день почти 97% федеральных автодорог, проходящих по территории Удмуртии, находятся в нормативном состоянии.

Напомним, что о возможности расширения трасс из Ижевска до Воткинска и Увы накануне сообщил глава республики Александр Бречалов.