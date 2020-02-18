Возможность расширения трасс из Ижевска до Воткинска и Увы рассматривают власти Удмуртии

Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии рассматривают возможность расширения трасс «Ижевск — Воткинск» и «Ижевск — Ува». Об этом в интервью ГТРК «Удмуртия» рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Например, давно назрела такая проблема, как расширение дороги «Ижевск — Воткинск» или реконструкция и также расширение дороги «Ижевск — Ува»... Двухполосное движение, конечно же, является сдерживающим фактором с точки зрения инвестиций, развития экономики этих территорий», — отметил Бречалов.

Он рассказал об этом в ходе разговора о своей встрече в Москве с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком, где шла речь о выделении дополнительных средств на инфраструктурные проекты. Глава Удмуртии заверил, что руководство республики будет готовить проекты под региональные дороги. Потому как «вот на такие инфраструктурные проекты будет финансовая поддержка из центра».