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Возможность расширения трасс из Ижевска до Воткинска и Увы рассматривают власти Удмуртии

08:30, 18 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Возможность расширения трасс из Ижевска до Воткинска и Увы рассматривают власти Удмуртии
08:30, 18 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
69
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#дороги\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Ува\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Александр Бречалов
Фото: ИА "Сусанин"
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Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии рассматривают возможность расширения трасс «Ижевск — Воткинск» и «Ижевск — Ува». Об этом в интервью ГТРК «Удмуртия» рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Например, давно назрела такая проблема, как расширение дороги «Ижевск — Воткинск» или реконструкция и также расширение дороги «Ижевск — Ува»...  Двухполосное движение, конечно же, является сдерживающим фактором с точки зрения инвестиций, развития экономики этих территорий», — отметил Бречалов.

Он рассказал об этом в ходе разговора о своей встрече в Москве с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком, где шла речь о выделении дополнительных средств на инфраструктурные проекты. Глава Удмуртии заверил, что руководство республики будет готовить проекты под региональные дороги. Потому как «вот на такие инфраструктурные проекты будет финансовая поддержка из центра».

08:30, 18 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
69
0
#дороги\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Ува\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Александр Бречалов

 

 

 


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