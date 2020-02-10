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Коммунальная авария в Ярском районе Удмуртии, призыв в армию на Украине и стратегический запас масок: что произошло минувшей ночью

08:00, 10 февраля, 2020
Анна Торхова
Коммунальная авария в Ярском районе Удмуртии, призыв в армию на Украине и стратегический запас масок: что произошло минувшей ночью
08:00, 10 февраля, 2020
Анна Торхова
291
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#ЖКХ\n#армия\n#Ижевск\n#Яр\n#Удмуртия\n#Оскар\n#коммунальщики\n#коронавирус
Фото: Вконтакте: Александр Старцев
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новую неделю начинаем с традиционного обзора новостей.

Авария

В поселке Яр приостановили водоснабжение из-за аварии на магистральной сети. Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля.

На ночь работы были приостановлены, утром вновь продолжатся, написал на своей странице Вконтакте глава Ярского района Александр Старцев.

По его словам, ситуация осложняется тем, что на водоканале отказал насос, специалисты пытаются разобраться в причине.

Здоровье

День диагностики меланомы пройдет в Ижевске на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

15 февраля в Республиканском кожно-венерологическом диспансере 8:00 до 13:00 часов состоится День открытых дверей.

Для приема необходима предварительная запись по телефону: 8(950) 810-00-11.

На осмотр советуют прийти тем жителям, у которых наблюдаются пигментные пятна, изменения формы и цвета родинок, большое количество родинок, новообразования.

Оскар

Мультфильм «История игрушек-4» получил Оскар в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм». Об этом пишут «Известия».

В номинации также были представлены «Потерянное звено», «Я потеряла свое тело», «Клаус» и «Как приручить дракона 3».

Всего на Оскар заявлено 24 категории. Так, Бред Питт получил статуэтку за лучшую роль второго плана. Его наградили за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Это его второй Оскар. Первый он получи в 2014 году за продюсерскую работу над фильмом «12 лет рабства».

Можно не идти:

В этом году на Украине отменили обязательный призыв молодых людей в армию с 18 и 19 лет. Об этом пишет Лайф.ru.

В 2020 году служить они могут пойти только добровольно. Обязательный призыв начинается с 20 лет.

Запас

В России создадут стратегический запас медицинских масок. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Известия».

Росрезерву, Минпромторгу и Минфину поручили оценить, как много средств индивидуальной защиты нужно закупить. Отмечается, что создание такого резерва планируется независимо от ситуации с коронавирусом.

08:00, 10 февраля, 2020
Анна Торхова
291
0
#ЖКХ\n#армия\n#Ижевск\n#Яр\n#Удмуртия\n#Оскар\n#коммунальщики\n#коронавирус

 

 

 


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