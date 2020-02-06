В Глазове суд оштрафовал завод «Металлист» за вредные выбросы

Штраф составил 10 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове суд оштрафовал завод «Металлист» за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, концентрация которых в 8,9 раз превышает норму. Об этом сообщает Глазовский районный суд.

Предприятие признали виновным по статье 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Завод оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Напомним, с лета 2019 года местные жители жаловались на резкий запах. Одним из предприятий, доставляющих неприятности жителям стал завод «Металлист». Также ранее в результате мониторинга выяснилось, что один предприниматель сжигал автомобильные покрышки, другой - отапливал помещение мебельными отходами. Кроме того, на территории гаражного кооператива обнаружили несанкционированную свалку.

В связи с поиском источника неприятного запаха проверки решили продлить до 17 февраля.