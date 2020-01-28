На Гербере в Удмуртии решили отказаться от одноразовой посуды

Праздник в Вавожском районе пройдет 20 июня.

Вавож. Удмуртия. Будущим гостям удмуртского праздника Гербер в Вавожском районе посоветовали приезжать со своей посудой. Как сообщает пресс-служба администрации района со ссылкой на местную газету «Авангард», гуляния в честь окончания посевной пройдут без использования одноразового пластика.

По словам начальника отдела культуры района Марины Перескоковой, эту информацию доведут до предпринимателей, который собираются работать на празднике. Напомним, что в 2020 году республиканский Гербер пройдет 20 июня вблизи деревни Уе-Докья Вавожского района.

В декабре 2019 года председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение об ограничении пластика на массовых мероприятиях. Оно носит рекомендательный характер. Первым таким событием стал музыкальный фестиваль «Табань Fest» в усадьбе Тол Бабая в Шаркане в июле прошлого года.