Более 100 поворотных и фиксированных камер начали устанавливать в общественных местах в городах Удмуртии

Также в 2020 году республика закупит 25 комплексов фото и видеофиксации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске, Глазове, Можге, Камбарском и Увинском районах в местах массового скопления людей начали устанавливать 115 поворотных и фиксированных камер. Пуско-наладочные работы закончатся к концу первого квартала 2020 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Кроме того, в целях безопасности дорожного движения, Удмуртия закупит 25 комплексов фото и видеофиксации, а в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будут освещены 4 участка региональных трасс.

Также власти планируют направить 67 млн рублей региональных средств на дальнейшее проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Системы -112. На сегодняшний день ежемесячно Служба-112 принимает около 100 тыс. вызовов от населения.

Напомним, ранее «Сусанин» писал, что в местах концентрации ДТП на федеральной дороге М7 «Волга» заработали 7 новых светофоров.