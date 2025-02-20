Воткинск. Удмуртия. Новый светофор на въезде в Воткинск теперь работает в режиме жёлтого мигающего сигнала. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Напомним, что с января на светофор жалуются водители. Они сообщают об образовании больших пробок.

«Необходимость установки светофорного объекта была обусловлена аналитическими данными ГАИ», — комментирует пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

19 февраля глава Воткинска Алексей Заметаев рассказал, что также недоволен работой светофора. Для урегулирования ситуации он просил перевести его обратно в жёлтый мигающий режим, пока не будут подготовлены дополнительные полосы движения со стороны Ижевска. Его просьбы были услышаны, но сообщается, что изменение режима является временной мерой, до выработки оптимального режима.

Сейчас сотрудники Миндортранса Удмуртии, Госавтоинспекции и «Удмуртавтодорстроя» наблюдают за интенсивностью движения на данном участке дороги.