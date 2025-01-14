Светофор заработал у Центральной площади Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске светофор на перекрёстке улиц Пушкинской и Лихвинцева у Центральной площади заработал.

По словам горожан, он перестал работать ещё в пятницу, 10 января. После этого в соцсетях неоднократно жители фиксировали, что «центральный светофор города» никак не запустят. При этом никаких постовых и регулировщиков на точке не было. Пешеходы и автолюбители соблюдали действия дорожных знаков и успешно реализовывали свои маршруты без аварий.

Утром вторника, 14 января, светофор всё ещё не работал. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртии: «Балансосодержатель в курсе проблемы, она в процессе устранения, в случае осложнения дорожной обстановки на место будет направлен экипаж Госавтоинспекции для регулирования дорожного движения».

В тот же день после полудня в ТГ-канале «Сусанина» под соответствующим постом появился ответ от Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска: «Неисправность была в подземном питающем кабеле. На данный момент светофор работает».

«Сусанин» подтвердил этот факт, сфотографировав работающий светофор.