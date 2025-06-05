Ижевск. Удмуртия. Ижевчане пожаловались, что в часы пик напротив проходной оборонного предприятия «Купол» появляется пробка из-за пешеходного перехода. Обращение публикуется в сообществе «Благоустройство города Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Обратившийся гражданин попросил установить на переходе накопительный светофор с кнопкой.

В администрации Ижевска ответили, что Техническим советом по вопросам координации развития дорожного хозяйства вопрос об установке светофора будет рассмотрен. Однако конкретных сроков пока нет.