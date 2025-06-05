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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Ижевска попросили решить проблему с постоянной пробкой напротив проходной «Купола»

17:23, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жители Ижевска попросили решить проблему с постоянной пробкой напротив проходной «Купола»
17:23, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
601
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пробки\n#завод «Купол»\n#дорожное движение\n#пешеходный переход\n#светофор
Источник фото: скриншот Яндекс Карты
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Пробка создаётся в часы пик из-за пешеходного перехода.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане пожаловались, что в часы пик напротив проходной оборонного предприятия «Купол» появляется пробка из-за пешеходного перехода. Обращение публикуется в сообществе «Благоустройство города Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Обратившийся гражданин попросил установить на переходе накопительный светофор с кнопкой.

В администрации Ижевска ответили, что Техническим советом по вопросам координации развития дорожного хозяйства вопрос об установке светофора будет рассмотрен. Однако конкретных сроков пока нет.

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17:23, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
601
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пробки\n#завод «Купол»\n#дорожное движение\n#пешеходный переход\n#светофор