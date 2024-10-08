В Первомайском между улицами Архитектора Сергея Макарова и Строителя Шишкина появился светофор

Завьялово. Удмуртия. Новый пешеходный переход появился в селе Первомайский Завьяловского района. Об этом сообщает ЦУР Удмуртии.

С 2023 года в Центр управления регионом обращались жители села Первомайский с просьбой обустроить пешеходный переход на дороге с улицы Архитектора Сергея Макарова на улицу Строителя Шишкина. Они отмечали, что через этот участок ходят на остановку общественного транспорта, а также водят детей в детский сад и школу.

Перед наступлением учебного года местные власти были извещены о просьбах людей. Но проблема заключалась в том, что этот участок является границей между Ижевском и Завьяловским районом, и территория принадлежит застройщику. Но этот вопрос удалось решить и на месте появились пешеходная разметка и светофор.