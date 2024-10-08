Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Первомайском между улицами Архитектора Сергея Макарова и Строителя Шишкина появился светофор

08:30, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Первомайском между улицами Архитектора Сергея Макарова и Строителя Шишкина появился светофор
08:30, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
953
0
#Завьялово\n#Ижевск\n#пешеходный переход\n#светофор
Фото: yandex.ru/maps
953
0

Также на проезжей части нарисовали «зебру».

Завьялово. Удмуртия. Новый пешеходный переход появился в селе Первомайский Завьяловского района. Об этом сообщает ЦУР Удмуртии. 

С 2023 года в Центр управления регионом обращались жители села Первомайский с просьбой обустроить пешеходный переход на дороге с улицы Архитектора Сергея Макарова на улицу Строителя Шишкина. Они отмечали, что через этот участок ходят на остановку общественного транспорта, а также водят детей в детский сад и школу. 

Перед наступлением учебного года местные власти были извещены о просьбах людей. Но проблема заключалась в том, что этот участок является границей между Ижевском и Завьяловским районом, и территория принадлежит застройщику. Но этот вопрос удалось решить и на месте появились пешеходная разметка и светофор. 

08:30, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
953
0
#Завьялово\n#Ижевск\n#пешеходный переход\n#светофор