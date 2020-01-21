В Ижевске сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение правил, а он оказался в розыске

Мужчина задолжал 50 тысяч рублей по алиментам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники ДПС остановили водителя такси, который не пропустил пешехода. На его беду он попал под совместный рейд полиции и судебных приставов. Мужчина оказался должником по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина находится в розыске из-за неуплаты алиментов. После составления протокола таксиста доставили в отдел судебных приставов. Мужчина не имел официальной работы, а заработанные извозом деньги ребёнку не перечислял. Задолженность составила 50 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в праве вождения автомобилем и выезде за пределы России, а также предупредил об уголовной и административной ответственности.

Мужчина может изменить ситуацию и снять с себя все ограничения путём официального трудоустройства и полной оплаты задолженности.