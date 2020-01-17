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Макеты автомобилей ДПС будут устанавливать в Удмуртии в местах концентрации ДТП

10:40, 17 января, 2020
Ксения Чернова
Макеты автомобилей ДПС будут устанавливать в Удмуртии в местах концентрации ДТП
10:40, 17 января, 2020
Ксения Чернова
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#авто\n#ДТП\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новые технологии
Фото: facebook.com (Алексей Горбачев)
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В регионе появится 10 подобных объектов.

Ижевск. Удмуртия. Макеты автомобилей ДПС будут устанавливать в Удмуртии в местах концентрации ДТП и там, где фиксируется наибольшее количестве нарушений скоростного режима. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

По его словам, в регионе закупили 10 макетов авто. Пока не известно, будут ли они съемными или стационарными.

«В соседних регионах уже дежурят картонные полицейские, и с каждым годом таких муляжей становится все больше. С установкой такого макета количество машин нарушающих скоростной режим становится в два раза меньше», - отметил Горбачев.

Напомним, в 2019 году в республике произошло 2 088 ДТП с пострадавшими, в которых 2 688 получили травмы и 182 погибли – это на 25 человек больше, чем в 2018 году.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года


10:40, 17 января, 2020
Ксения Чернова
31
0
#авто\n#ДТП\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новые технологии

 

 

 


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