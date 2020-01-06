Православные отмечают Рождество Христово 7 января.

Ижевск. Удмуртия. В храмах Удмуртии пройдут праздничные Рождественские богослужения. Православные отмечают Рождество Христово 7 января.

В храмах Удмуртии с раннего утра понедельника, 6 января, начали проведение Предпразднства Рождества Христова. Прихожане исповедуются, в церквях проходят Царские часы и литургии.

В 16:00 начинается всенощное бдение.

С 23:00 и далее в полночь на вторник, 7 января, — Божественная литургия.

Правящий архиерей, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, проведёт праздничную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска. Епископ Глазовский и Игринский Виктор проведёт службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Глазова, а епископ Сарапульский и Можгинский Антоний — в Покровском кафедральном соборе Сарапула.

Утром 7 января, в 8:30 – 9:00, в храмах Удмуртии начнут исповедовать и проводить литургии. Великая вечерня начнётся в 16:00.

Отметим, что 6 января у православных верующих заканчивается Рождественский пост, который длился с 28 ноября 2019 года.