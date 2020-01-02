Обе птицы будут жить в ижевском зоопарке.

Ижевск. Удмуртия. Серого журавля и раненого лебедя спасли жители Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Зоопарка Удмуртской Республики, состояние здоровья не позволяло птицам улететь в теплые края.

Серого журавля приютил охотник из Увинского района. Он забрал найденную птицу и поселил в гараже, а позже привез в зоопарк. При осмотре выяснилось, что крылья журавля когда-то были сломаны, а потому он не смог улететь. Сейчас найденыша содержат в ветеринарном комплексе зоопарка.

Также в Увинском районе местная жительница спасла лебедя с простреленным крылом. Она сначала подкармливала его на пруду, потом забрала в дом

«После ветеринарных обследований выяснилось, что сохранить крыло уже невозможно. Специалисты Зоопарка Удмуртии купировали его, но тем самым сохранили лебедю жизнь», - говорится в сообщении.

Весной птицу планируется представить на экспозиции.