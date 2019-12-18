Более 1 300 школьников Удмуртии посетят главную республиканскую ёлку

Встреча одарённых детей с главой республики Александром Бречаловым пройдёт 20 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт традиционное мероприятие «Ёлка главы» для одаренных детей. Как сообщила пресс-служба правительства и главы Удмуртии, праздник состоится в пятницу, 20 декабря.

Для гостей предновогодней встречи покажут мюзикл «Бременские музыканты» на сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского. Зрителями уникальной программы станут дети, отличившиеся в учёбе, победители всероссийских и республиканских этапов олимпиады школьников, призёры и победители российских и республиканских конкурсов в сфере образования, науки, культуры и спорта.

Кроме показа премьерного мюзикла, юных зрителей ждёт веселая интермедия у новогодней ёлки. Каждого гостя ждут подарки.

Отметим, что всего в 2019 году «Ёлку главы» посетят 1 384 человека, в каждом представлении по 692 школьника.

Начало мероприятия в 10:00 и в 13:00.