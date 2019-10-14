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Итоги дня: торги по ремонту дорог в Удмуртии, двоеженец из Сарапула и пожизненное заключение «смертнику»

18:00, 14 октября, 2019
Анна Торхова
Итоги дня: торги по ремонту дорог в Удмуртии, двоеженец из Сарапула и пожизненное заключение «смертнику»
18:00, 14 октября, 2019
Анна Торхова
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#дети\n#дороги\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#торги\n#суд\n#больница
Фото: ИА «Сусанин»
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Обзор интересных событий дня.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» традиционно подводит итоги прошедшего дня и рассказывает о самых интересных новостях понедельника.

Заранее:

Торги по ремонту дорог в Удмуртии в этом году пройдут заранее. Это позволит подрядчикам закупить материалы по более низким ценами и лучше подготовиться к сезону.

Пожизненное:

Надругавшемуся над 7-летней девочкой в Глазове мужчине грозит пожизненное. Вскоре начнется суд над 56-летним злоумышленником. Напомним, ранее он был приговорен к смертной казни, но был помилован.

Объединение:

Можгу могут объединить с Можгинским районом. Публичные слушания по этому вопросу пройдут 6 ноября. Предложения можно направить до конца октября.

Ярче:

Волонтеры в Сарапуле разукрасят стены детской городской больницы и детской поликлиники СГБ. Чтобы принять участие в акции, нужно позвонить в одну из больниц и подать заявку.

Двоеженец:

Житель Сарапула оказался двоеженцем. В 2017 году он уже официально регистрировал отношения в Северной Осетии, но по невнимательности развестись ему не удалось. Об этом стало известно, когда первая супруга узнала о новой избраннице.

18:00, 14 октября, 2019
Анна Торхова
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#дети\n#дороги\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#торги\n#суд\n#больница

 

 

 


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